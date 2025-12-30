Названы самые аварийные участки дорог и перекрестки в Кургане за 2025 год. Список

Отдельно выделены участки, где помимо столкновений происходили наезды на уязвимых участников движения и падения пассажиров. Так, на перекрестке улиц Гоголя и Красина зарегистрированы два ДТП, одно из которых — наезд на велосипедиста. На пересечении улиц Кирова и Климова произошло два столкновения и один наезд на препятствие. В районе дома № 83 по улице К. Мяготина зафиксированы два случая падения пассажиров в общественном транспорте. На перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Некрасова отмечены два наезда на пешеходов, а на улице Омской, в районе домов № 133−135, зафиксированы два столкновения автомобилей.