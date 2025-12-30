Названы самые аварийные участки дорог и перекрестки в Кургане за 2025 год. Список

Курганская ГАИ проанализировала аварии в Кургане за 2025 год.
В Кургане по итогам топографического анализа аварийности за 11 месяцев 2025 года выявили три места концентрации ДТП. Наиболее опасными стали перекрестки Пушкина — Криволапова, Мостостроителей — Галкинский переезд и К. Мяготина — Ленина, где за отчетный период произошло наибольшее число столкновений и наездов на пешеходов. Об этом URA.RU рассказали в городской Госавтоинспекции.
«На основании проведенного анализа дорожно-транспортных происшествий за 11 месяцев, на улично-дорожной сети Кургана выявлено три места концентрации ДТП. Перекресток ул. Пушкина — ул. Криволапова (пять столкновений); перекресток ул. Мостостроителей — ул. Галкинский переезд (четыре столкновения); перекресток ул. К. Мяготина — ул. Ленина (три столкновения, два наезда на пешеходов, один наезд на препятствие)», — рассказали в ГАИ.
Помимо основных очагов аварийности, специалисты выявили 12 предочаговых зон — участков, где уже сложилась неблагоприятная ситуация и существует риск формирования новых мест концентрации ДТП. К ним отнесены отрезки проспекта Конституции в районе дома № 1, улицы К. Мяготина у дома № 51 и проспекта М. Голикова (6 микрорайон) возле дома № 2, где зафиксированы по два столкновения. Аналогичная статистика у перекрестков шоссе Тюнина — Ботаническое, улиц Большая Петрова — Химмашевская, Гоголя — Томина и Ленина — К. Маркса.
Отдельно выделены участки, где помимо столкновений происходили наезды на уязвимых участников движения и падения пассажиров. Так, на перекрестке улиц Гоголя и Красина зарегистрированы два ДТП, одно из которых — наезд на велосипедиста. На пересечении улиц Кирова и Климова произошло два столкновения и один наезд на препятствие. В районе дома № 83 по улице К. Мяготина зафиксированы два случая падения пассажиров в общественном транспорте. На перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Некрасова отмечены два наезда на пешеходов, а на улице Омской, в районе домов № 133−135, зафиксированы два столкновения автомобилей.
Ранее городская ГАИ сообщала, что в Кургане за 11 месяцев 2025 года произошло 58 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли восемь человек и 50 получили травмы. Ведомство отмечало, что 26 аварий связаны с нарушениями ПДД самими пешеходами, и с 22 по 25 декабря в городе проводился рейд по контролю за безопасностью на пешеходных переходах.
Самые аварийные участки дорог и перекрестки в Кургане за 2025 год Самые аварийные участки дорог и перекрестки в Кургане за 2025 год.