В Екатеринбурге осуждена бухгалтер за «откаты» с овощей для детских садов

В Екатеринбурге осуждена экс-начальник Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений.

Источник: ЕАН

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему начальнику филиала Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений Екатерине Климовой. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, женщина была признана виновной в получении взятки.

Согласно материалам суда, в 2023 году она получила взятки на общую сумму 830 тыс. рублей за «помощь» двум организациям в заключении контракта на поставку овощей в детские сады Орджоникидзевского района. Ежемесячно Климова получала от бизнесменов взятки в размере 5% от суммы поставленных овощей.

Суд назначил Климовой наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Сумма взятки изъята в доход государства.