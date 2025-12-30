В Екатеринбурге осуждена бухгалтер за «откаты» с овощей для детских садов

Согласно материалам суда, в 2023 году она получила взятки на общую сумму 830 тыс. рублей за «помощь» двум организациям в заключении контракта на поставку овощей в детские сады Орджоникидзевского района. Ежемесячно Климова получала от бизнесменов взятки в размере 5% от суммы поставленных овощей.