Иркутский суд арестовал мать, убившую двух маленьких детей

В Иркутской области арестовали женщину по подозрению в убийстве двух маленьких детей.

В Иркутской области арестовали женщину по подозрению в убийстве двух маленьких детей. Суд отправил её в СИЗО до 28 февраля 2026 года.

Как сообщило региональное управление СК, арест продлится два месяца. Подозреваемая на допросе полностью признала свою вину и раскаялась.

Тела трёхлетнего и пятилетнего мальчиков обнаружили вечером 28 декабря в квартире на улице Баумана в Иркутске. Следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и халатности.

В рамках расследования будет проведена тщательная проверка работы всех органов системы профилактики, которые должны были следить за ситуацией в семье.

