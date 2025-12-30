Ямалец пойдет под суд за убийство собутыльника выстрелом в спину

По версии следствия, ночью 2 октября 2025 года двое местных жителей распивали алкоголь в районе села Толька. Между мужчинами произошел конфликт. Следствие установило, что обвиняемый взял огнестрельное оружие и выстрелил оппоненту в спину. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.