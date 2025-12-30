Ричмонд
Ямалец пойдет под суд за убийство собутыльника выстрелом в спину

Житель Красноселькупского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве односельчанина. Об этом сообщили в telegram-канале следкома ЯНАО. Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Обвиняемый застрелил знакомого в ходе ссоры.

«На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выполнен комплекс необходимых следственных действий, после чего уголовное дело направлено в суд», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, ночью 2 октября 2025 года двое местных жителей распивали алкоголь в районе села Толька. Между мужчинами произошел конфликт. Следствие установило, что обвиняемый взял огнестрельное оружие и выстрелил оппоненту в спину. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.