ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ, в состав которой входили боевики «Азова»*
Российские военные уничтожили в районе Купянска (Харьковская область) бойцов украинского корпуса «Хартия», которые раньше публично хвастались «освобождением» города. Об этом сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на российских военнослужащих, которые работают на этом направлении.
«ВСУ потеряли за трое суток более 80 военнослужащих, среди которых бойцы 2-го корпуса “Хартия” (подразделение Национальной гвардии Украины) и наемники Бразильского легиона», — рассказал Shot один из российских военных. По его словам, в городе сейчас идут бои, ситуация достаточно напряженная, но контролируемая.
Он заявил, что украинские силы старались использовать туман и задействовали технику НАТО, однако эти атаки были сорваны. По его словам, российские подразделения заранее подготовили оборону и были готовы к таким действиям противника. За последние трое суток украинская армия несколько раз пыталась перейти в контратаку, но российские подразделения удержали позиции и продолжают контролировать ситуацию в городе и окрестностях.
Как уточняет Shot, только за прошедшие выходные ВСУ провели не менее шести контратак в районе Купянска. В ходе боев российские военные уничтожили штурмовую группу 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. В ее составе, по данным источника, участвовали и боевики из 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (организация, признанная экстремистской и запрещенная в РФ).
Наступление велось в условиях сильного тумана. Украинская сторона использовала итальянские бронеавтомобили Centauro B1, американские бронетранспортеры M113 и танки Т-64БВ. По этой технике и по живой силе ВСУ наносили удары российские Воздушно-космические силы и дроны. При этом официальных сообщений Минобороны России о боях под Купянском и заявленных потерях противника на момент публикации не было.
Ранее командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что плановое уничтожение окруженных восточнее Купянска украинских формирований намерены завершить в январе-феврале. По его словам, операция ведется в соответствии с утвержденным Генштабом замыслом, передает RT.
* Организация, признанная экстремистской и запрещенная в РФ.