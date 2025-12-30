Shot: ВС РФ ликвидировали солдат ВСУ, которые хвастались освобождением Купянска

Он заявил, что украинские силы старались использовать туман и задействовали технику НАТО, однако эти атаки были сорваны. По его словам, российские подразделения заранее подготовили оборону и были готовы к таким действиям противника. За последние трое суток украинская армия несколько раз пыталась перейти в контратаку, но российские подразделения удержали позиции и продолжают контролировать ситуацию в городе и окрестностях.