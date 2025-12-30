Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: ВС РФ ликвидировали солдат ВСУ, которые хвастались освобождением Купянска

Российские военные уничтожили в районе Купянска (Харьковская область) бойцов украинского корпуса «Хартия», которые раньше публично хвастались «освобождением» города. Об этом сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на российских военнослужащих, которые работают на этом направлении.

ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ, в состав которой входили боевики «Азова»*

Российские военные уничтожили в районе Купянска (Харьковская область) бойцов украинского корпуса «Хартия», которые раньше публично хвастались «освобождением» города. Об этом сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на российских военнослужащих, которые работают на этом направлении.

«ВСУ потеряли за трое суток более 80 военнослужащих, среди которых бойцы 2-го корпуса “Хартия” (подразделение Национальной гвардии Украины) и наемники Бразильского легиона», — рассказал Shot один из российских военных. По его словам, в городе сейчас идут бои, ситуация достаточно напряженная, но контролируемая.

Он заявил, что украинские силы старались использовать туман и задействовали технику НАТО, однако эти атаки были сорваны. По его словам, российские подразделения заранее подготовили оборону и были готовы к таким действиям противника. За последние трое суток украинская армия несколько раз пыталась перейти в контратаку, но российские подразделения удержали позиции и продолжают контролировать ситуацию в городе и окрестностях.

Как уточняет Shot, только за прошедшие выходные ВСУ провели не менее шести контратак в районе Купянска. В ходе боев российские военные уничтожили штурмовую группу 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. В ее составе, по данным источника, участвовали и боевики из 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (организация, признанная экстремистской и запрещенная в РФ).

Наступление велось в условиях сильного тумана. Украинская сторона использовала итальянские бронеавтомобили Centauro B1, американские бронетранспортеры M113 и танки Т-64БВ. По этой технике и по живой силе ВСУ наносили удары российские Воздушно-космические силы и дроны. При этом официальных сообщений Минобороны России о боях под Купянском и заявленных потерях противника на момент публикации не было.

Ранее командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что плановое уничтожение окруженных восточнее Купянска украинских формирований намерены завершить в январе-феврале. По его словам, операция ведется в соответствии с утвержденным Генштабом замыслом, передает RT.

* Организация, признанная экстремистской и запрещенная в РФ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше