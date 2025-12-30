В Самаре отец выплатил дочери 1,8 млн рублей после ограничения на выезд из РФ

В Самаре завершена история с многолетней неуплатой алиментов. Местный житель, накопивший задолженность перед дочерью в размере 1,8 миллиона рублей, погасил ее только после того, как его объявили в розыск и запретили ему выезд за границу, сообщили в ГУ УФССП по Самарской области.
«Ограничение в возможности покинуть пределы Российской Федерации стало весомым аргументом. Понимая, что пока он должник, граница для него закрыта, мужчина перечислил всю сумму задолженности», — рассказали в пресс-службе.
Самарец пытался скрыться от обязательств, уезжая из областного центра, однако был найден. После введения ограничения на выезд из страны он полностью погасил долг, и 17-летняя дочь получила положенные ей средства.