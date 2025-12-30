Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре отец выплатил дочери 1,8 млн рублей после ограничения на выезд из РФ

Мужчина из Самары, скрывавшийся от уплаты алиментов, выплатил долг после ограничения в праве пересечения границы.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре завершена история с многолетней неуплатой алиментов. Местный житель, накопивший задолженность перед дочерью в размере 1,8 миллиона рублей, погасил ее только после того, как его объявили в розыск и запретили ему выезд за границу, сообщили в ГУ УФССП по Самарской области.

«Ограничение в возможности покинуть пределы Российской Федерации стало весомым аргументом. Понимая, что пока он должник, граница для него закрыта, мужчина перечислил всю сумму задолженности», — рассказали в пресс-службе.

Самарец пытался скрыться от обязательств, уезжая из областного центра, однако был найден. После введения ограничения на выезд из страны он полностью погасил долг, и 17-летняя дочь получила положенные ей средства.