В Ташкенте произошло уже второе за последнее время опасное ДТП с пешеходами, перебегавшими дорогу в неположенном месте

На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как двое молодых людей пытаются проскочить через ряды стоящих в пробке автомобилей. Выбравшись на свободную полосу, по которой на скорости двигалась машина, одному из них удаётся проскочить перед автомобилем, а второй пытается увернуться, но его задевает бампер. Молодой человек буквально подлетает в воздухе и врезается в стоящий на противоположной стороне авто. К удивлению очевидцев, парень после этого встаёт и убегает.
Эта ситуация в очередной раз демонстрирует: многие пешеходы на ташкентских дорогах ведут себя крайне безрассудно, подвергая опасности не только себя, но и других участников движения. А если бы водитель, пытаясь избежать наезда, выехал бы на встречную полосу и врезался в другие автомобили? Кто был бы виноват, если бы в этом столкновении кто-то погиб?
Особенно тревожит то, что пешеходы не только сознательно нарушают ПДД, но и даже не пытаются проявлять элементарную осторожность — перебегают дорогу, не смотря по сторонам.
Водитель, к слову, тоже действовал не идеально: вместо того, чтобы притормозить при виде выбегающего пешехода, он начал мигать фарами, мол, «беги быстрее, освобождай дорогу». Кроме того, остается вопрос, с какой скоростью он двигался по этой полосе.
Самое печальное — это уже третье крупное ДТП за последнее время в Ташкенте, и пока ни один из этих случаев не был прокомментирован УБДД.