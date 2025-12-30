В Ташкенте произошло уже второе за последнее время опасное ДТП с пешеходами, перебегавшими дорогу в неположенном месте

Эта ситуация в очередной раз демонстрирует: многие пешеходы на ташкентских дорогах ведут себя крайне безрассудно, подвергая опасности не только себя, но и других участников движения. А если бы водитель, пытаясь избежать наезда, выехал бы на встречную полосу и врезался в другие автомобили? Кто был бы виноват, если бы в этом столкновении кто-то погиб?