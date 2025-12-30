Mash: Москвичка обнаружила у себя на балконе чужую сумку с золотом и наличными

Жительница элитного столичного ЖК «Дом на Бурденко» обнаружила у себя на балконе сумку с золотом и наличными примерно на 100 миллионов рублей. Выяснилось, что это сбережения соседей сверху, которые их сын собрал и сбросил мошенникам, но промахнулся. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.