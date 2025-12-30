Ричмонд
Mash: Москвичка обнаружила у себя на балконе чужую сумку с золотом и наличными

Жительница элитного столичного ЖК «Дом на Бурденко» обнаружила у себя на балконе сумку с золотом и наличными примерно на 100 миллионов рублей. Выяснилось, что это сбережения соседей сверху, которые их сын собрал и сбросил мошенникам, но промахнулся. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.

— Запугали, убедили сотрудничать, приказали собрать все семейные ценности и сбросить из окна курьеру. Но (…) сумка приземлилась на балкон соседки снизу, — говорится в публикации.

После того, как москвичка обнаружила сумку, она вызвала полицию, деньги и золото вернули соседям.

До этого мошенники под видом сотрудников военкомата получили от жителя Химок код из СМС, а затем заявили, что ему грозит уголовная ответственность за якобы финансирование ВСУ. Мужчина передал курьеру более 460 тысяч рублей.

Ранее в МВД рассказали, что отправленные с незнакомых номеров открытки с поздравлением с Новым годом не стоит открывать, так как они могут содержать вредоносный код. Накануне праздника мошенники также могут распространять рекламу с предложением купить подарок со скидкой.