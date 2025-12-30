Подмосковный суд наказал женщину за дискредитацию армии России в соцсетях

Видновский городской суд назначил наказание женщине с фамилией Егорова, которая оставила негативные комментарии о Вооруженных силах России в комментариях под записью на странице в соцсетях. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.