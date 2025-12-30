Ричмонд
Подмосковный суд наказал женщину за дискредитацию армии России в соцсетях

Видновский городской суд назначил наказание женщине с фамилией Егорова, которая оставила негативные комментарии о Вооруженных силах России в комментариях под записью на странице в соцсетях. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Егорова Е. А. в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подольские новости» разместила комментарии, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Женщину признали виновной в правонарушении и оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Ранее Геленджикский суд назначил наказание блогеру Оксане Кобелевой за дискредитацию Вооруженных сил России. Она опубликовала в Telegram-канале негативный комментарий к видео с командиром спецназа "Ахмат Апти Алаудиновым. Суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей.