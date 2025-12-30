В Бурятии задержали женщину, находившуюся в международном розыске

Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД по Республике Бурятия в конце декабря задержали 42-летнюю женщину. Как пояснили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, она находилась в международном розыске с ноября 2016 года по инициативе правоохранительных органов Монголии.
— Её разыскивали для ареста и выдачи в связи с уголовным преследованием. По данным следствия, в период с 2013 по 2016 год женщина, работая экономистом по кредитам в банке города Баянгол, использовала копии документов 171 клиента. На их основе она подготовила фиктивные бумаги и похитила около 2 миллиардов 485 тысяч тугриков (а это около 43 млн рублей!), — рассказали в МВД.
Районный суд Улан-Батора заочно избрал для неё меру пресечения в виде ареста. После задержания инициаторы розыска были проинформированы.
