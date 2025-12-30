Лидера таджикской диаспоры в Прикамье лишили российского гражданства

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о лидере таджикской диаспоры Сайфиддине Одинаеве. Господин Одинаев неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. В апреле 2014 года он был признан виновным в грабеже с применением насилия. По версии следствия, он потребовал у своего земляка Бехруза Шоева передать ему мобильный телефон Nokia стоимостью 5590 ₽. После отказа выполнить данные требования он ударил господина Шоева в грудь и силой отобрал телефон. Суд приговорил лидера таджикской диаспоры к 11 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. С учетом времени, отбытого в СИЗО, он провел в колонии три месяца и вышел на свободу.