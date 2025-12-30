Ричмонд
Силовики накрыли бордель с проституткой Родионом в Екатеринбурге. Видео

В Ленинском районе Екатеринбурга силовики наткнулись на квартиру с 27-летней проституткой Родионом нетрадиционной ориентации (ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ). Уроженец Тюмени переодевался в женщину и оказывал сексуальные услуги мужчинам, рассказал член Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

Организатора борделя доставили в отдел полиции.

«Поймали Родиона как раз на подготовке к очередному сношению. За свои услуги он брал с клиентов по 15 тысяч рублей за час. Были у Родиона и постоянные клиенты, в том числе из Тюмени и Челябинска. Некоторые приезжали к нему сразу на пару суток — такая опция стоила минимум 70 тысяч», — следует из поста в telegram-канале общественника. Вместе с этим задержанный зарабатывал на приватных видео.

Родиона доставили в отдел полиции № 12 для разбирательства. Ему грозит штраф до 100 тысяч рублей по статье 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений).

*ЛГБТ — организация, признанная в России экстремистской, ее деятельность запрещена.