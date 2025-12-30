Сын москвички выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо ее новому знакомому

54-летняя москвичка познакомилась с мужчиной в баре на юге столицы. К ним подошел сын женщины — впоследствии между ним и мужчиной произошел конфликт. Молодой человек выстрелил в лицо из аэрозольного пистолета новому знакомому своей матери. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
— 54-летняя жительница столицы в одном из баров познакомилась с 39-летним мужчиной. Когда они общались на улице, к ним подошел 20-летний сын гражданки и после завязавшегося словесного конфликта выстрелил с близкого расстояния мужчине в лицо из аэрозольного пистолета, — рассказали на сайте ведомства.
На место вызвали скорую помощь. Медики доставили мужчину в больницу. Там определили, что его здоровью нанесен тяжкий вред. Молодого человека, стрелявшего из пистолета, задержали. В его отношении завели уголовное дело. Подозреваемого отправили в СИЗО.
Ранее в подмосковном Королеве юноша якобы выстрелил из травматического пистолета в лоб отчиму, потому что считал, что мужчина угрожал его матери и оказывал на нее дурное влияние. После этого подросток скрылся с места. Пострадавшему мужчине не потребовалась госпитализация.