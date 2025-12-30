Сын москвички выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо ее новому знакомому

54-летняя москвичка познакомилась с мужчиной в баре на юге столицы. К ним подошел сын женщины — впоследствии между ним и мужчиной произошел конфликт. Молодой человек выстрелил в лицо из аэрозольного пистолета новому знакомому своей матери. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.