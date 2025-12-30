В Ленинградской области пресекли производство суррогатного алкоголя

Предварительно установлено, что гражданин, приобретал в Санкт-Петербурге спирт в 10-литровых пластиковых канистрах, разбавлял его с водой и красителем, после чего разливал эту жидкость в 5-литровые канистры и стеклянные бутылки из-под алкогольной продукции различных брендов. При осмотре были обнаружена также соответствующая фурнитура (крышки, наклейки, термоусадочные колпачки). Общий объем изъятой жидкости составил не менее 393 литров.