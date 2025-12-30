Ричмонд
В Ленинградской области пресекли производство суррогатного алкоголя

Жителя Ленобласти задержали за производство суррогатного алкоголя.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Жителя Лужского района Ленобласти задержали за организацию производство суррогатного алкоголя, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и региону.

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Лужскому району Ленинградской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность жителя деревни Заполье, занимавшегося незаконной реализацией спиртосодержащей продукции на территории Лужского района Ленинградской области», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что гражданин, приобретал в Санкт-Петербурге спирт в 10-литровых пластиковых канистрах, разбавлял его с водой и красителем, после чего разливал эту жидкость в 5-литровые канистры и стеклянные бутылки из-под алкогольной продукции различных брендов. При осмотре были обнаружена также соответствующая фурнитура (крышки, наклейки, термоусадочные колпачки). Общий объем изъятой жидкости составил не менее 393 литров.

«Гражданин доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Изъятая жидкость направлена на физико-химическую экспертизу для определения состава и степени опасности для жизни и здоровья граждан», — уточнили в пресс-службе ГУМВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также сотрудники полиции устанавливают каналы поставок и иные места незаконного хранения и реализации спиртосодержащей жидкости.