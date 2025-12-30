В Красноярском крае при пожаре погибли четыре человека

«В ночное время 30 декабря 2025 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в ходе ликвидации пожара в частном доме, расположенном по улице Профсоюзов города Минусинска, обнаружены тела четверых человек с обширными признаками термического воздействия огня. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК РФ “причинение смерти по неосторожности двум или более лицам”, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в доме проживала 54-летняя женщина со своим 35-летним сыном. В тот вечер они вместе с двумя знакомыми мужчинами, 42 и 51 лет, употребляли алкогольные напитки. Очаг возгорания был зафиксирован на кухне. Назначены необходимые экспертные исследования с целью установления причины смерти погибших и причины пожара.
В краевом главке МЧС РФ уточняют, что площадь пожара составила 81 квадратный метр. На месте происшествия работали 4 единицы техники и 12 человек личного состава.