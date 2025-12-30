ФСБ арестовала сахалинца, сотрудничавшего с недружественной страной

По информации ведомства, мужчину 1971 года рождения задержали «при попытке организации конфиденциальной встречи» сотрудники УФСБ Сахалина и УФСБ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По информации пресс-службы, уголовное дело в отношении сахалинца возбуждено по статье 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.