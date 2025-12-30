Ричмонд
ФСБ арестовала сахалинца, сотрудничавшего с недружественной страной

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 дек — РИА Новости. Житель Сахалинской области, который тайно сотрудничал с одной из недружественных стран Европы, стал фигурантом уголовного дела и отправлен под стражу, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«Сахалинец по собственной инициативе установил контакт с представителем одной из недружественных стран Европы для оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации. С этой целью прибыл в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, мужчину 1971 года рождения задержали «при попытке организации конфиденциальной встречи» сотрудники УФСБ Сахалина и УФСБ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По информации пресс-службы, уголовное дело в отношении сахалинца возбуждено по статье 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.