Экс-безопаснику челябинского МВД платил фигурант коррупционного скандала в Россельхознадзоре

Максим Блинников частично признал вину.
На бывшего замглавы ОРЧ СБ ГУ МВД по Челябинской области Максима Блинникова, обвиняемого в получении взяток, вышли благодаря показаниям бизнесмена Федора Ващилы. Он фигурирует в коррупционном скандале в Россельхознадзоре. Что известно о взяткодателе — в материале URA.RU.
От автомобильных деталей и фруктов…
С 2017 года по 2020 год Ващила был директором ООО «Уралшинсервис 74». Основным видом деятельности компании было оптовая торговля автомобильными деталями. Выручка была крайне мала. Поэтому в июле 2020 года фирму ликвидировали.
При этом Ващила остался в торговле. Последним видом его деятельности, по данным URA.RU, было торговля овощами и фруктами. На ней он и попался правоохранителям.
…до уголовного дела и суда.
Ващила попался на взятках. По версии следствия, он платил замглавы отдела надзора за обеспечением карантина растений, качества зерна и семенного контроля Ольге Ширяевой. От бизнесмена женщина получила мобильный телефон, ноутбук и различные аксессуары к нему. За это она помогла Ващиле оперативно получить фитосанитарную документацию на перемещение через госграницу подкарантинной продукции. Позже бизнесмен свел Ширяеву с деловыми партнерами, которые также одаривали сотрудницу.
Ширяева за свои действия получила семь с половиной лет колонии. Дело Ващилы сейчас рассматривается в Калининском райсуде Челябинска.
А при чем тут МВД?
Сотрудники ФСБ 29 декабря задержали по делу о получении взяток бывшего замглавы ОРЧ СБ ГУ МВД по Челябинской области Максима Блинникова. Взяткодателем снова выступил Ващила. Предварительно, он платил полковнику за информирование о планируемых в отношении него оперативно-разыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, а также за консультирование предпринимателя по вопросам формирования позиции защиты при взаимодействии с силовыми структурами.
Предварительно, сотрудничество Ващилы и Блинникова длилось несколько лет: с апреля 2023 года по апрель текущего года. За это время уже бывший силовик получил от предпринимателя не менее 1,8 млн рублей.
Блинников свою вину вину признал частично. Между ним и Ващилой состоялась очная ставка. При этом коммерсант проходит по делу в качестве свидетеля.