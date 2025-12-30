Экс-безопаснику челябинского МВД платил фигурант коррупционного скандала в Россельхознадзоре

Ващила попался на взятках. По версии следствия, он платил замглавы отдела надзора за обеспечением карантина растений, качества зерна и семенного контроля Ольге Ширяевой. От бизнесмена женщина получила мобильный телефон, ноутбук и различные аксессуары к нему. За это она помогла Ващиле оперативно получить фитосанитарную документацию на перемещение через госграницу подкарантинной продукции. Позже бизнесмен свел Ширяеву с деловыми партнерами, которые также одаривали сотрудницу.