Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре. Мужчину признали виновным в государственной измене.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, суд установил, что фигурант придерживался антироссийских взглядов.

Зимой 2022 года он увидел в социальной сети призывы оказать финансовую помощь Украине и перечислил деньги на расчётный счёт.

Средства предназначались для приобретения оружия и боеприпасов.

Мужчина признан виновным по статье 275 УК России («Государственная измена»).

Ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 400 тыс. рублей.

Отмечается, что преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.

Ранее суд вынес приговор жительнице Вологодской области, признанной виновной в государственной измене и оправдании терроризма за финансовую поддержку украинских формирований.

Также сообщалось, что жителя Калуги приговорили к 13 годам колонии строгого режима по делу о госизмене.