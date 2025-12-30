Жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, суд установил, что фигурант придерживался антироссийских взглядов.
Зимой 2022 года он увидел в социальной сети призывы оказать финансовую помощь Украине и перечислил деньги на расчётный счёт.
Средства предназначались для приобретения оружия и боеприпасов.
Мужчина признан виновным по статье 275 УК России («Государственная измена»).
Ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 400 тыс. рублей.
Отмечается, что преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.
Ранее суд вынес приговор жительнице Вологодской области, признанной виновной в государственной измене и оправдании терроризма за финансовую поддержку украинских формирований.
Также сообщалось, что жителя Калуги приговорили к 13 годам колонии строгого режима по делу о госизмене.