Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинец устроил наркоферму в трёх съёмных квартирах

Злоумышленника задержали.

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД задержали 26-летнего местного жителя, организовавшего подпольное производство наркотиков в съёмных квартирах.

Оперативники ликвидировали теплицу для выращивания конопли и цех по фасовке, изъяв более 1,3 килограмма запрещённых веществ.

Расследование установило, что задержанный превратил наркобизнес в основной источник дохода. Он арендовал три квартиры: для проживания, для выращивания конопли и для фасовки готовой продукции. Наркотики продавались через нелегальный интернет-магазин.

В ходе обысков полиция изъяла более 1,2 килограмма марихуаны, 33 куста конопли, упаковочные материалы, банковские карты и наличные деньги. При личном досмотре у подозреваемого обнаружили 40 граммов расфасованного каннабиса, а ещё 30 граммов нашли в тайнике.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и незаконном культивировании наркосодержащих растений. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.