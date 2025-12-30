Челябинец устроил наркоферму в трёх съёмных квартирах

В Челябинске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД задержали 26-летнего местного жителя, организовавшего подпольное производство наркотиков в съёмных квартирах.
Оперативники ликвидировали теплицу для выращивания конопли и цех по фасовке, изъяв более 1,3 килограмма запрещённых веществ.
Расследование установило, что задержанный превратил наркобизнес в основной источник дохода. Он арендовал три квартиры: для проживания, для выращивания конопли и для фасовки готовой продукции. Наркотики продавались через нелегальный интернет-магазин.
В ходе обысков полиция изъяла более 1,2 килограмма марихуаны, 33 куста конопли, упаковочные материалы, банковские карты и наличные деньги. При личном досмотре у подозреваемого обнаружили 40 граммов расфасованного каннабиса, а ещё 30 граммов нашли в тайнике.
В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и незаконном культивировании наркосодержащих растений. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.