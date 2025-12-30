На школьников из Севастополя завели дело за сообщения о минировании

Как сообщалось ранее, сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из республиканского УФСБ России установили, что ложные сообщения в чат администрации школы рассылал ученик. Являясь администратором чата одной из групп в мессенджере, 14-летний школьник дважды получил от своего ровесника, который хотел прогулять уроки английского языка, предложения за 300 рублей отправить администрации одной из школ ложные сообщения о минировании. Информация об угрозе в учебном заведении поступала в полицию 25 ноября и 1 декабря.