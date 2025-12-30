Во Владимире ребенок погиб, катаясь на тюбинге

По предварительным данным, ребенок катался на тюбинге с друзьями в частном секторе в районе улицы Трудовой города Владимира. Он вылетел за пределы дороги в овраг и получил телесные повреждения, от которых скончался в тот же день в Областной детской клинической больнице.