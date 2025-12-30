Ричмонд
В Севастополе задержали иностранку за незаконный въезд в Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении иностранной гражданки, которая обвиняется в незаконном пересечении государственной границы России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: Пресс-служба УМВД России по Севастополю

В 2013 году Роспотребнадзор принял решение о нежелательности пребывания в РФ обвиняемой, которая является гражданкой иностранной государства. Женщина покинула территорию России, но впоследствии она сменила паспортные данные и в нарушение запрета несколько раз незаконно пересекла государственную границу, уточнили в прокуратуре.

Сотрудники пограничных органов ФСБ России установили местонахождение нелегалки в Севастополе и задержали ее. В настоящее время она находится под стражей.

Уголовное дело рассмотрит Домодедовский городской суд Московской области.