В Севастополе задержали иностранку за незаконный въезд в Россию

В 2013 году Роспотребнадзор принял решение о нежелательности пребывания в РФ обвиняемой, которая является гражданкой иностранной государства. Женщина покинула территорию России, но впоследствии она сменила паспортные данные и в нарушение запрета несколько раз незаконно пересекла государственную границу, уточнили в прокуратуре.
Сотрудники пограничных органов ФСБ России установили местонахождение нелегалки в Севастополе и задержали ее. В настоящее время она находится под стражей.
Уголовное дело рассмотрит Домодедовский городской суд Московской области.