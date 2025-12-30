Ричмонд
В Ленобласти спасли женщину, потерявшуюся в снежную бурю

Женщина отказалась от медицинской помощи.

Источник: Аварийно-спасательная служба ЛО

В лесах Ленинградской области во время снежной бури пропала местная жительница. Ее поиски завершены — она жива.

Это случилось в Кировском районе, в лесном массиве между станциями Шум и 95-й километр. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга.

В поисках жительницы Ленинградской области участвовали не только спасатели, но и добровольцы ПСО «Экстремум». Женщина отказалась от медицинской помощи и была передана заявителю. Об этом пишет online47.

Ранее сообщалось о том, что подросток упал в реку. Мальчика удалось спасти. Он гулял возле реки Утки, но оступился и упал со склона.