Фальшивые вакансии: как мошенники охотятся за соискателями в интернете

Поиск работы в интернете стал опасным полем для мошенничества, предупреждают эксперты. Злоумышленники всё чаще маскируются под работодателей, размещая фальшивые вакансии на популярных площадках и в соцсетях, чтобы выманить у соискателей деньги или конфиденциальные данные.
Специалисты компании «Информзащита», проанализировав ситуацию за 2025 год, отмечают тревожный рост числа таких схем. Особенно уязвимы те, кто ищет удаленную работу без специальных навыков или откликается на вакансии в сфере доставки, где преступники активно используют имена известных брендов для прикрытия.
Опасность в том, что сегодня мошенники искусно имитируют настоящий процесс найма. Проводят «собеседования», дают тестовые задания и даже добавляют в фальшивые корпоративные чаты, создавая у человека полное ощущение легитимности.
Последствия могут быть гораздо серьёзнее разовой потери денег. Передав паспортные или банковские реквизиты, человек рискует столкнуться с оформленными на его имя кредитами или вовлечением в преступную деятельность. Нередко жертвы узнают о проблемах лишь спустя месяцы, когда получают уведомления от банков или правоохранительных органов.
Эксперты призывают сохранять предельную бдительность. Всегда проверять информацию о компании, избегать предложений с нереалистично высоким доходом без требований, не переводить деньги за «обучение» или «оформление» и ни при каких условиях не сообщать личные данные до официального подписания документов. Помните, что легальный работодатель не станет вести дела исключительно в мессенджере и требовать предоплату за трудоустройство.
Юлия Ситникова.