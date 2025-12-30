Фальшивые вакансии: как мошенники охотятся за соискателями в интернете

Эксперты призывают сохранять предельную бдительность. Всегда проверять информацию о компании, избегать предложений с нереалистично высоким доходом без требований, не переводить деньги за «обучение» или «оформление» и ни при каких условиях не сообщать личные данные до официального подписания документов. Помните, что легальный работодатель не станет вести дела исключительно в мессенджере и требовать предоплату за трудоустройство.