Два водителя пострадали в столкновении легковушек в Воронежской области

По предварительным данным, 29 декабря на 24 километре автодороги «М-4 “Дон” — Малая Приваловка — граница Липецкой области» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Примерно в 8:30 «Датсун Он-До», которым управлял 42-летний житель Новоусманского района, столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 32-летней жительницы Эртильского района.
В результате аварии водителей обеих легковушек на «скорой» увезли в больницу.
— Сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, — добавили в полиции.