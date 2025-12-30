Ричмонд
Два водителя пострадали в столкновении легковушек в Воронежской области

Авария произошла в Новоусманском районе.

Источник: пресс-служба региональной полиции

По предварительным данным, 29 декабря на 24 километре автодороги «М-4 “Дон” — Малая Приваловка — граница Липецкой области» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 8:30 «Датсун Он-До», которым управлял 42-летний житель Новоусманского района, столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 32-летней жительницы Эртильского района.

В результате аварии водителей обеих легковушек на «скорой» увезли в больницу.

— Сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, — добавили в полиции.