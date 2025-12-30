Два водителя пострадали в столкновении легковушек в Воронежской области

По предварительным данным, 29 декабря на 24 километре автодороги «М-4 “Дон” — Малая Приваловка — граница Липецкой области» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.