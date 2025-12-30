Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК завершил расследование дела блогера Арсена Маркаряна

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Расследование дела блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в реабилитации нацизма, завершено, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Источник: © РИА Новости

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Арсена Маркаряна… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», — говорится в сообщении.

Он обвиняется в оскорблении памяти защитников Отечества и в реабилитации нацизма.

По данным следствия, в марте в 2025 году Маркарян разместил видеозапись, содержащую данные об оскорблении памяти защитников Отечества. Отмечается, что в ролике блогер демонстрируется презрительно-негативное отношение к памяти о герое СССР Александре Матросове как защитнике Отечества и его подвиге. Кроме того, Также Маркарян опубликовал видео, содержащее оправдание идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку.

В настоящее время блогеру предъявлено обвинение, он арестован. Подчеркивается, что на допросе Маркарян признал вину в полном объеме.