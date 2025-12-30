СК завершил расследование дела блогера Арсена Маркаряна

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Арсена Маркаряна… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», — говорится в сообщении.
Он обвиняется в оскорблении памяти защитников Отечества и в реабилитации нацизма.
По данным следствия, в марте в 2025 году Маркарян разместил видеозапись, содержащую данные об оскорблении памяти защитников Отечества. Отмечается, что в ролике блогер демонстрируется презрительно-негативное отношение к памяти о герое СССР Александре Матросове как защитнике Отечества и его подвиге. Кроме того, Также Маркарян опубликовал видео, содержащее оправдание идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп по национальному признаку.
В настоящее время блогеру предъявлено обвинение, он арестован. Подчеркивается, что на допросе Маркарян признал вину в полном объеме.