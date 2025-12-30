Ущерб от земляных работ у реки Усмань в Воронеже оценили в 11 млн

В управе Железнодорожного района Воронежа «Ъ-Черноземье» рассказывали, что разрешение на земляные работы не выдавалось. По данным «Ъ-Черноземье», их курировал владелец местного ООО «Спецавтострой» Станислав Вышлов. Он заявил изданию, что до внимания со стороны властей и надзорных ведомств они производились в 1,5 км от реки, за пределами заказника. На этом месте планировалось построить площадку для пляжного волейбола. Заказчика работ господин Вышлов не раскрыл.