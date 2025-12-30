В Казани на Матюшинском тракте ночью загорелся снегоуборочный «КамАЗ»

Ночью в поселке Петровский на Матюшинском тракте в Казани произошло возгорание кабины снегоуборочного автомобиля «КамАЗ». Площадь пожара составила два квадратных метра. К счастью, в инциденте никто не пострадал.
По предварительной версии дознавателя Госпожнадзора, причиной возгорания стала техническая неисправность систем, механизмов или узлов транспортного средства. Подробности происшествия выясняются.
Ранее татарстанцам сообщили, куда звонить по уборке снега во дворах и на улицах. Жители могут жаловаться на неубранный снег по двум телефонам и через телеграм-бота @kznhelpbot.
Напомним, Метшин раскритиковал борьбу с припаркованными машинами, мешающими уборке снега. Дело в том, что произошла задержка внедрения сервиса для борьбы с этой проблемой через портал «Госуслуги».