«Для собственного обогащения»: ранее судимую девушку задержали в Экибастузе

В ходе оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов по улице Жумата Омашева в Экибастузе полицейские задержали 26-летнюю ранее судимую местную жительницу по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре у нее обнаружили 27 свертков в карманах одежды и сумке, которые она пыталась сбыть через оборудование тайников.
Исследование показало, что в свертках находилось наркотическое средство синтетического происхождения общей массой более 27 граммов, что относится к особо крупному размеру. Задержанная призналась, что работала закладчицей в интернет-магазине, где приобретала запрещенные вещества для дальнейшего сбыта с целью личного обогащения.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает мероприятия для установления всех эпизодов противоправной деятельности задержанной. За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, отметили в ведомстве.