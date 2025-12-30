«Для собственного обогащения»: ранее судимую девушку задержали в Экибастузе

В ходе оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов по улице Жумата Омашева в Экибастузе полицейские задержали 26-летнюю ранее судимую местную жительницу по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре у нее обнаружили 27 свертков в карманах одежды и сумке, которые она пыталась сбыть через оборудование тайников.