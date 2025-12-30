ОМОН задержал приехавшую в Гродно минчанку, ей грозит 20 лет

В Гродно бойцы ОМОНа задержали 44-летнюю минчанку. Подробности сообщили в МВД.
Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа в областном центре была задержана жительница Минска. Женщина работала на наркомаркет и приехала в Гродно, чтобы сбыть «товар».
В квартире, которую сняла минчанка, а также в тайниках под Гродно правоохранители нашли примерно 250 граммов запрещенного вещества.
За незаконный наркосбыт задержанной белоруске грозит до 20 лет заключения.
