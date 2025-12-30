Ричмонд
ОМОН задержал приехавшую в Гродно минчанку, ей грозит 20 лет

Минчанка может сесть на 20 лет, приехав по заданию в Гродно.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно бойцы ОМОНа задержали 44-летнюю минчанку. Подробности сообщили в МВД.

Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа в областном центре была задержана жительница Минска. Женщина работала на наркомаркет и приехала в Гродно, чтобы сбыть «товар».

В квартире, которую сняла минчанка, а также в тайниках под Гродно правоохранители нашли примерно 250 граммов запрещенного вещества.

За незаконный наркосбыт задержанной белоруске грозит до 20 лет заключения.

Еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 22 человека, осужденных за экстремизм.

А под Борисовом грабитель ворвался в магазин и попросил вызвать на него милицию.

