В Ростове водитель скутера пострадал после столкновения с двумя машинами

В Ростове на перекрестке произошло ДТП, есть пострадавший.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадал 23-летний водитель скутера «Ямаха». Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла вечером 29 декабря на перекрестке, в районе улицы Мичуринской. Предварительно, молодой человек при повороте налево не предоставил преимущество встречному автомобилю «Баик» (BAIC). После столкновения скутер отбросило на попутный «Хендай Солярис».

Водителей мото- и автотранспорта просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

