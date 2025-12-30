В Ростове водитель скутера пострадал после столкновения с двумя машинами

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадал 23-летний водитель скутера «Ямаха». Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла вечером 29 декабря на перекрестке, в районе улицы Мичуринской. Предварительно, молодой человек при повороте налево не предоставил преимущество встречному автомобилю «Баик» (BAIC). После столкновения скутер отбросило на попутный «Хендай Солярис».
Водителей мото- и автотранспорта просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
