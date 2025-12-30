Два автомобиля Lada лоб в лоб столкнулись на трассе М-5 под Самарой

На трассе М-5 в Самарской области лоб в лоб столкнулись два автомобиля Lada. ДТП произошло 29 декабря в Исаклинском районе, уточнили в ГУ МВД России по Самарской области.
«40-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ 211540 выехала на полосу встречного движения в месте, где это разрешено», — говорится в сводке регионального МВД.
ВАЗ столкнулся с Lada Granta, которым управлял 33-летний мужчина. В ДТП пострадала женщина-водитель ВАЗа: ей рекомендовали амбулаторное лечение. А ее 18-летнюю пассажирку госпитализировали в травматологическое отделение больницы.