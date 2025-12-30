В микрорайоне Воронежа установили карантин по бешенству

Очередной очаг заражения бешенством выявили в Воронеже. Информация об этом размещена на портале антикоррупционной экспертизы регионального правительства.
Больное животное обнаружили на улице Горняков, 101 в микрорайоне Масловка. Ряд запретов до 7 апреля 2026 года ввели на территории радиусом в 800 метров от указанного адреса, в которую вошли улицы 206 Стрелковой дивизии, Горняков и Солдатское Поле.
В числе прочего там нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия с животными. Также вводится запрет на лечение, ввоз и вывоз животных, а также их отправку на убой и снятие шкур. А домовладение могут посещать лишь специалисты ветеринарной службы.