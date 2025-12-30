В Москве безбилетник выплеснул в лицо женщине горячий напиток

«Инцидент произошел на станции метро “Южная” Серпуховско-Тимирязевской линии. Гражданин попытался бесплатно проследовать в вестибюль метрополитена, пройдя вслед за пассажиркой. Когда женщина сделала ему замечание, мужчина отреагировал агрессивно и плеснул ей в лицо содержимое стакана с горячим напитком. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Москве.
В ведомстве отметили, что сотрудники полиции незамедлительно задержали 38-летнего гостя столицы на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Кроме того, в ведомстве добавили, что в отношении мужчины составлен материал об административном правонарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 10.9 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях «Нарушение правил пользования метрополитеном и ММТС».