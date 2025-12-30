В Москве безбилетник выплеснул в лицо женщине горячий напиток

«Инцидент произошел на станции метро “Южная” Серпуховско-Тимирязевской линии. Гражданин попытался бесплатно проследовать в вестибюль метрополитена, пройдя вслед за пассажиркой. Когда женщина сделала ему замечание, мужчина отреагировал агрессивно и плеснул ей в лицо содержимое стакана с горячим напитком. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Москве.