В Самаре 91-летняя пенсионерка перевела мошенникам 2,5 млн рублей

В Самаре 91-летняя местная жительница стала жертвой крупного телефонного мошенничества. Женщина перевела злоумышленникам 2,5 миллиона рублей после звонка от человека, который выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
«Неизвестный сказал, что преступники получили доступ к персональным данным пенсионерки и пытаются снять ее сбережения. Чтобы их обезопасить, он убедил женщину перевести деньги на “безопасный счет”, — рассказали в пресс-службе.
После перевода аферист перестал выходить на связь, и пенсионерка обратилась в полицию. Сейчас заведено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания подозреваемого.