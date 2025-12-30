Вандалы разгромили ледовый городок на городской площади в Башкирии

В Янауле неизвестные разрушили праздничный ледовый городок на центральной площади. Администрация муниципалитета назвала произошедшее вопиющим актом вандализма.
Ледовые фигуры, которые стали символом новогоднего праздника и результатом труда мастеров, были уничтожены. Власти подчеркнули, что этот поступок демонстрирует неуважение к чужой работе и разрушает праздничную атмосферу, созданную прежде всего для детей.
В настоящее время по факту инцидента проводится расследование для установления и привлечения к ответственности виновных лиц.