На трассе под Калининградом в ДТП пострадали шесть человек

«По оперативной информации, сегодня в районе 10:20 (11:20 мск) на 36-м километре автодороги Калининград — Балтийск водитель, управляя автомобилем Toyota, при движении со стороны города Балтийска в направлении Калининграда выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Honda. Предварительно, в результате дорожного происшествия телесные повреждения получили шесть пассажиров автомобиля Honda, в том числе двое несовершеннолетних», — сказано в сообщении.