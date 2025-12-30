Житель Канска отправится под суд за обман в получении социальной помощи

«Подавая документы в соцзащиту, он умышленно “урезал” семейный доход и скрыл 158 тыс. рублей, полученные от грузоперевозок. В расчетах он показал скромные цифры, а в заявлении описал трудную жизненную ситуацию: ребенок-инвалид, безработная супруга. Единственный кормилец в семье желал приобрести спецавтомобиль для работы. Сотрудники социальной защиты, не зная о скрытых доходах, поверили этим данным и одобрили социальный контракт. На счет мужчины поступили 350 тыс. рублей», — пояснили в надзорном ведомстве.