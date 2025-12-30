Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Канска отправится под суд за обман в получении социальной помощи

В Красноярском крае житель Канска предстанет перед судом за хищение средств социальной помощи.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Осенью 2023 года самозанятый 44-летний житель Канска, желая получить единовременную выплату по социальному контракту в 350 тыс. рублей, решил обмануть, что его семья является малоимущей.

«Подавая документы в соцзащиту, он умышленно “урезал” семейный доход и скрыл 158 тыс. рублей, полученные от грузоперевозок. В расчетах он показал скромные цифры, а в заявлении описал трудную жизненную ситуацию: ребенок-инвалид, безработная супруга. Единственный кормилец в семье желал приобрести спецавтомобиль для работы. Сотрудники социальной защиты, не зная о скрытых доходах, поверили этим данным и одобрили социальный контракт. На счет мужчины поступили 350 тыс. рублей», — пояснили в надзорном ведомстве.

Позже мужчина вернул сумму и в ходе следствия признал вину, раскаявшись в содеянном.

Прокурор утвердил ему обвинение в мошенничестве при получении выплат по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Уголовное дело рассмотрит Канский городской суд.