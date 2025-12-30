На обходе Волгодонска в тройном ДТП погиб 21-летний водитель, есть пострадавшие

21-летний водитель погиб в ДТП на обходе Волгодонска. Авария произошла рано утром 30 декабря, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Предварительно, молодой человек за рулем «ВАЗ 2112» выехал на встречную полосу движения. После этого произошло столкновение с автомобилями «Лада Калина» и «Мерседес-Бенц» (Mercedes-Benz).
— В ДТП погиб 21-летний водитель «ВАЗ 2112». Также пострадали пассажиры «Мерседес Бенц» 43 и 72 лет, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.
На месте происшествия уже побывали правоохранители, проводятся следственные мероприятия.
Жителям Дона напоминают: нужно быть внимательными за рулем, необходимо строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Если не соблюдать правила, во время опасности на дороге может просто не хватить времени на реакцию и нужный маневр.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.