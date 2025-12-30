На обходе Волгодонска в тройном ДТП погиб 21-летний водитель, есть пострадавшие

Жителям Дона напоминают: нужно быть внимательными за рулем, необходимо строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Если не соблюдать правила, во время опасности на дороге может просто не хватить времени на реакцию и нужный маневр.