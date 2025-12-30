Задержали воронежца, подозреваемого в убийстве и поджоге

По предварительным данным, 22 декабря этого года в одном из частных домов села Березово Рамонского района между двумя мужчинами вспыхнула ссора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
В ходе перепалки гость, используя предмет в виде фрагмента стеклянной бутылки, ударил оппонента, жителя Лискинского района, нанеся ему травмы, несовместимые с жизнью. Дабы скрыть следы преступления, мужчина устроил поджог и скрылся с места происшествия.
Сотрудники полиции во взаимодействии со следователями СК задержали ранее судимого за воровство местного жителя. Мужчина во всем сознался. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.