Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержали воронежца, подозреваемого в убийстве и поджоге

Ранее фигуранта судили за воровство.

Источник: Комсомольская правда

По предварительным данным, 22 декабря этого года в одном из частных домов села Березово Рамонского района между двумя мужчинами вспыхнула ссора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В ходе перепалки гость, используя предмет в виде фрагмента стеклянной бутылки, ударил оппонента, жителя Лискинского района, нанеся ему травмы, несовместимые с жизнью. Дабы скрыть следы преступления, мужчина устроил поджог и скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции во взаимодействии со следователями СК задержали ранее судимого за воровство местного жителя. Мужчина во всем сознался. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.