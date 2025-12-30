Ричмонд
Житель Запорожской области работал на Киев и получил 12 лет за шпионаж

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости Крым. За шпионаж и передачу данных об армии России представителям ВСУ житель Запорожской области приговорен к 12 годам заключения. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

Источник: РИА "Новости"

В надзорном ведомстве установили, что подсудимый являлся противником проведения специальной военной операции. В октябре 2022 года в одной из социальных сетей мужчина вступил в переписку со своим знакомым, который проходит службу в ВСУ, и сообщил о готовности оказать содействие в деятельности против Российской Федерации.

«Приехав в одно из сел на территории Запорожской области, он установил место дислокации военнослужащих мотострелкового батальона Вооруженных сил России, передав информацию представителю иностранного государства», — сказано в сообщении.

Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по Запорожской области. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — добавили в сообщении.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании жительницы Донецка, причастной к шпионажу и призывам к терроризму. Возбуждены уголовные дела по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также по статье о шпионаже.