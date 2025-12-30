Житель Запорожской области работал на Киев и получил 12 лет за шпионаж

В надзорном ведомстве установили, что подсудимый являлся противником проведения специальной военной операции. В октябре 2022 года в одной из социальных сетей мужчина вступил в переписку со своим знакомым, который проходит службу в ВСУ, и сообщил о готовности оказать содействие в деятельности против Российской Федерации.