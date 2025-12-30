Жуткие подробности по делу о молдавском фермере, который скармливал тела людей свиньям: Одной из жертв нелюдя могла быть мать двоих детей — она исчезла на ферме два года назад

Страшные подробности дела о серийном фермере-убийце из Новых Анен.
Одной из жертв предполагаемого серийного убийцы из Анений-Ной может быть женщина (мать двоих детей) по имени Татьяна, которая работала на ферме подозреваемого и бесследно исчезла около двух лет назад.
Местные жители утверждают, что она зашла на территорию хозяйства Штефана Гэинэ и больше не вернулась, однако тогда полиция якобы не расследовала её пропажу.
На данный момент на ферме обнаружены останки трёх человек; полиция пока официально не подтвердила, принадлежат ли одни из них пропавшей женщине.
Напомним, полиция задержала 59-летнего владельца фермы и его сожительницу по подозрению в серии зверских убийств. По версии следствия, пара расправлялась с нанятыми на работу социально уязвимыми людьми.
Жертв расчленяли и использовали в качестве корма для скота. При обыске в колодце во дворе была обнаружена одежда одного из убитых. На данный момент известно, как минимум о трех жертвах.
Адвокат Дорин Подлисник сделал шокирующие заявления по этому делу: «Несколько лет назад, в конце 90-х — начале 2000-х, этот мужчина держал собственного сына на цепи вместо собаки. за что и был привлечен к ответственности».
Кстати, сын фермера также был задержан по подозрению в соучастии в преступлениях…
