В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы полосы

В Красноярском крае транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по факту авиационного события с самолетом.

Источник: Комсомольская правда

Днем 30 декабря в аэропорту Норильска, который находится на севере Красноярского края, самолет DHC-6 при разбеге выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, воздушное судно готовилось выполнить служебный рейс в Игарку.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. Известно, что пассажиров на борту не было. Экипаж не пострадал.

Ранее мы писали, что в Дзержинско-Тасеевском муниципальном округе местный сельскохозяйственный производственный кооператив полгода не доплачивал работникам зарплату.