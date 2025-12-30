В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы полосы

Днем 30 декабря в аэропорту Норильска, который находится на севере Красноярского края, самолет DHC-6 при разбеге выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, воздушное судно готовилось выполнить служебный рейс в Игарку.