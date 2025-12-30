Ричмонд
Мама ушла в магазин: в Башкирии из горящего дома спасли троих детей

Соседи и мама спасли детей из горящего дома в селе Чекмагуш.

Источник: МЧС по РБ

В селе Чекмагуш произошел пожар в частном доме. Как рассказали в МЧС по Башкирии, спасателям удалось быстро потушить открытый огонь в одноэтажном здании на улице Октябрьской.

По предварительным данным, хозяйка дома на короткое время отлучилась из дома, оставив детей одних, чтобы сходить в магазин. Именно в ее отсутствие в доме начался пожар. Соседи, заметив клубы дыма, сломали дверь и успели вынести на улицу двоих ребятишек. Вернувшаяся мать, увидев происходящее и поняв, что внутри остался еще один ребенок, бросилась в горящее здание и самостоятельно вынесла его наружу.

Всех троих детей доставили в Чекмагушевскую центральную больницу для обследования. На месте происшествия работают следователь и психологи МЧС, которые оказывают помощь семье.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Одна из версий случившегося называется детская шалость со спичками или другими источниками огня. Также рассматривается возможность короткого замыкания.