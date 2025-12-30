Мама ушла в магазин: в Башкирии из горящего дома спасли троих детей

По предварительным данным, хозяйка дома на короткое время отлучилась из дома, оставив детей одних, чтобы сходить в магазин. Именно в ее отсутствие в доме начался пожар. Соседи, заметив клубы дыма, сломали дверь и успели вынести на улицу двоих ребятишек. Вернувшаяся мать, увидев происходящее и поняв, что внутри остался еще один ребенок, бросилась в горящее здание и самостоятельно вынесла его наружу.