Кассация смягчила приговор в отношении завотделения больницы из Таганрога

Приговор, который в Таганроге получил завотделения сестринского ухода городской больницы, смягчили в Краснодаре. На этот раз слушания состоялись в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции, решение опубликовано в электронной картотеке инстанции.
В 2025 году заведующего отделением осудили за получение крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Тогда подсудимый получил штраф и 7 лет колонии общего режима, также ему на 3 года запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций.
В этом же году материалы поступили в кассационную инстанцию. Срок лишения свободы после новых слушаний оставили прежний — 7 лет. При этом наказание отменили в части определения вида исправительного учреждения, а также в части зачета времени запрета определенных действий.
Дело постановили передать в Таганрогский городской суд для нового рассмотрения с иным составом суда. Кассационное определение может быть обжаловано в коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ.
