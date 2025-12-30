На станции Краснодар-Сортировочный из-за БПЛА задержали несколько поездов

Утром 30 декабря на железнодорожной станции Краснодар-Сортировочный зафиксировано повреждение инфраструктуры из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел в 11:15 и привел к отключению напряжения в контактной сети.
В связи с этим были временно задержаны несколько поездов. До одного часа составы не могли продолжить движение по маршрутам: «Ласточка» № 817 Кавказская — Краснодар, поезд дальнего следования № 114 Адлер — Санкт-Петербург, а также пригородный поезд № 6730 Краснодар — Васюринская.
После осмотра места происшествия специалисты железной дороги приступили к восстановительным работам. Железнодорожники принимают меры для оперативного устранения последствий и скорейшего возобновления движения поездов.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали при атаке БПЛА в Краснодаре 30 декабря.