Ялта и Бахчисарайский район Крыма остались без света

В Большой Ялте обесточены жители Ялты, а также села Виноградное и поселка городского типа Ливадия, уточнили на предприятии.
Нет света и в домах абонентов, проживающих в селах Бахчисарайского района Богатое Ущелье, Новополье, Путиловка, Поляна, перечислили в «Крымэнерго».
Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
Утром во вторник три населенных пункта в Симферопольском районе также частично остались без света.
Ранее в крымском главке МЧС России сообщили, что из-за непогоды от электричества был отключен 21 населенный пункт. Также на Фиоленте в Севастополе из-за непогоды и аварий на энергосетях вводятся графики временного отключения света, сообщили накануне местные власти.