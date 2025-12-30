Ялта и Бахчисарайский район Крыма остались без света

Ранее в крымском главке МЧС России сообщили, что из-за непогоды от электричества был отключен 21 населенный пункт. Также на Фиоленте в Севастополе из-за непогоды и аварий на энергосетях вводятся графики временного отключения света, сообщили накануне местные власти.