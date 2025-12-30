Ссора с незнакомцами закончились для сибиряка переломом ноги

— Установлено, что в ночь на 1 января 2025 года подросток с двумя друзьями выпивал, а затем они направились в компьютерный клуб. По дороге, на улице Цыбикова, они напали на незнакомого мужчину. Двое из них, включая осужденного, избили его, нанеся множественные удары. Потерпевший получил травмы головы и перелом ноги, — напомнили в пресс-службе ведомства.