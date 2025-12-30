Ричмонд
Ссора с незнакомцами закончились для сибиряка переломом ноги

В Улан-Удэ подросток осужден за хулиганское нападение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Суд в Октябрьском районе Улан-Удэ вынес приговор 17-летнему подростку. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР республики, его признали виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия.

— Установлено, что в ночь на 1 января 2025 года подросток с двумя друзьями выпивал, а затем они направились в компьютерный клуб. По дороге, на улице Цыбикова, они напали на незнакомого мужчину. Двое из них, включая осужденного, избили его, нанеся множественные удары. Потерпевший получил травмы головы и перелом ноги, — напомнили в пресс-службе ведомства.

Затем компания пришла к компьютерному клубу. Там они повздорили с другим несовершеннолетним. Один из нападавших избил его, а осужденный в это время угрожал окружающим ножом, не давая им вмешаться и помочь жертве.

Дело третьего участника, который не бил мужчину, а лишь угрожал посетителю клуба, было прекращено в связи с примирением с потерпевшим. Второй участник нападений проходит отдельное судебное разбирательство.

Суд назначил осужденному подростку наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске суд оставил в силе приговор похитителю бизнесмена.