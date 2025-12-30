В Беларуси за год от внешних причин погибли 106 детей, из них 10 — за последние три недели декабря

Нередко гибель обусловлена детской неосторожностью и беспечностью, несоблюдением элементарных правил безопасности и ослабленным родительским контролем, отметил начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Дмитрий Брылев.
«Особую тревогу вызывают факты выпадения детей из окон, от чего в текущем году мы уже лишились десяти жизней. Во всех таких случаях среди основных причин выступают недостаточный контроль со стороны родителей и оставление детей дома одних без присмотра, — сказал Дмитрий Брылев. — Взрослым важно помнить, что даже минутное отсутствие ребенка в их поле зрения, незакрытые окна и необеспечение их блокираторами, замками могут привести к трагическим последствиям».
В условиях отрицательных температур законным представителям и педагогам необходимо еще раз разъяснить детям правила поведения у воды и опасность нахождения на льду. Травмоопасным является и катание на тюбингах, обратили внимание в Генпрокуратуре. Чтобы сделать отдых приятным, следует кататься на них только в специально отведенных местах и на подготовленных трассах, использовать тюбинги по возрастному ограничению и подходящего размера, не привязывать их друг к другу и не кататься на одном тюбинге вдвоем или втроем.
Ежегодно неблагоприятная ситуация складывается с гибелью детей при пожарах. В ряде случаев причинами тому становится нарушение правил эксплуатации электросетей, газового и печного оборудования.
Актуальны вопросы гибели детей и в результате дорожно-транспортных происшествий. На сегодня в стране погибли 25 несовершеннолетних. Часто это происходит из-за неосторожности взрослых, в том числе несоблюдения правил дорожного движения, причем как взрослыми, так и детьми. Фликер на одежде ребенка повышает его безопасность, делает более видимым для водителя в темное время суток. Как пример, 20 декабря этого года в деревне Пряльники Воложинского района в ДТП погиб малолетний 2020 года рождения. Он перебегал проезжую часть в неустановленном для пешехода месте. Мальчик не был обозначен световозвращающими элементами.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что жизнь и здоровье детей очень часто находятся в руках взрослых, и призвали взрослых стать примером для детей, и не только своих, особенно если это касается безопасности.