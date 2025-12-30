В Беларуси за год от внешних причин погибли 106 детей, из них 10 — за последние три недели декабря

Актуальны вопросы гибели детей и в результате дорожно-транспортных происшествий. На сегодня в стране погибли 25 несовершеннолетних. Часто это происходит из-за неосторожности взрослых, в том числе несоблюдения правил дорожного движения, причем как взрослыми, так и детьми. Фликер на одежде ребенка повышает его безопасность, делает более видимым для водителя в темное время суток. Как пример, 20 декабря этого года в деревне Пряльники Воложинского района в ДТП погиб малолетний 2020 года рождения. Он перебегал проезжую часть в неустановленном для пешехода месте. Мальчик не был обозначен световозвращающими элементами.