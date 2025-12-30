Ричмонд
СМИ сообщили о столкновении танкеров Азербайджана и Турции в акватории Стамбула

В порту Стамбула из‑за сильного ветра столкнулись два танкера под флагами Азербайджана и Турции. Об этом 30 декабря сообщил телеканал Haber Global.

Источник: Ahmet Kurt/CC0

«Поступил экстренный вызов от двух танкеров, один из которых ходил под азербайджанским флагом, а другой — под турецким. После получения сообщения в район происшествия были направлены спасательные команды», — передает издание.

По данным азербайджанского агентства Report, инцидент произошел между танкером «Кяльбаджар» компании ASCO и турецким танкером «Алатепе». Из‑за шторма на якорной стоянке Кючюкчекмедже якорная цепь азербайджанского судна зацепилась за гребной винт турецкого танкера.

Сообщается, что на месте работают спасательные службы, погибших и пострадавших нет. Оба судна на момент столкновения были без груза. В компании ASCO заявили, что ситуация находится под полным контролем и угрозы для экипажей нет.

28 ноября в Черном море у турецкого побережья произошел пожар на танкере Kairos, следовавшем без груза. Состояние 25 членов экипажа признано нормальным. К судну под флагом Гамбии были направлены спасатели для эвакуации моряков.